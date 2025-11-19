Возмездие за атаку ATACMS по Воронежу? Взрывы и пожар произошли в Тернополе

сегодня в 08:41

Взрывы и пожар произошли в украинском Тернополе после ракетной атаки

Мощные взрывы зафиксировали жители украинского Тернополя после попадания по объекту. Над местом падения появился черный дым, сообщает Telegram-канал «Реальний Тернопіль | Новини».

В Тернополе прозвучало много взрывов. На город летят еще ракеты и БПЛА.

Мониторинговые ресурсы ВСУ сообщили, что еще 10 ракет могут лететь в сторону Львова, Чорткова, Зборова, Монастырского, Бурштына и Рогатина.

Ранее военный эксперт Александр Арутюнов сказал, что ВС РФ могут атаковать Киевскую гидроэлектростанцию. Если это произойдет, столица Украины утонет за одну ночь.

Украинские военные ранее предприняли попытку нанести удар по Воронежской области с использованием американских ракетных комплексов ATACMS большой дальности. Инцидент стал первым случаем применения ATACMS против Воронежской области с января текущего года.

