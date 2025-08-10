Воронеж и Миллерово под атакой дронов: ПВО отработала по целям
В Воронеже слышали серию взрывов, зафиксированы перебои с интернетом
Воронеж стал целью массированной атаки беспилотников ВСУ, сообщает Shot.
По данным местных жителей, в южной части города прозвучало от 2 до 5 мощных взрывов — это работа систем ПВО.
Перед инцидентом в городе объявили воздушную тревогу. Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны в разных районах, после чего начались перебои с интернет-связью.
В Миллерово (Ростовская область) также слышали характерный гул дронов и последующие взрывы.