Воронеж и Миллерово под атакой дронов: ПВО отработала по целям

В Воронеже слышали серию взрывов, зафиксированы перебои с интернетом

По данным местных жителей, в южной части города прозвучало от 2 до 5 мощных взрывов — это работа систем ПВО.

Перед инцидентом в городе объявили воздушную тревогу. Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны в разных районах, после чего начались перебои с интернет-связью.

В Миллерово (Ростовская область) также слышали характерный гул дронов и последующие взрывы.