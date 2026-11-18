В подмосковном доме правительства прошел первый форум специалистов психологической помощи участникам СВО и их семьям. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил региональные награды лучшим специалистам. Медали за храбрость II степени также получили добровольцы подразделения БАРС, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На форум приехали около 300 человек из разных уголков региона. Среди них психологи семейных и реабилитационных центров, врачи, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и представители научного сообщества. Они обсудили актуальные методики психологической помощи и поделились практическим опытом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил психологов за работу с ветеранами СВО и их семьями.

«Вместе с фондом „Защитники Отечества“, министерством обороны, МЧС, со всеми, кто является профессионалом в оказании психологической помощи, мы проводим первый такой форум. Он направлен на то, чтобы разобрать, изучить, обсудить разные практики этого очень непростого дела, которым занимаетесь вы и наша команда в Подмосковье. Для меня большая честь сказать вам слова благодарности. Знаю, что часть из вас начинала свою деятельность с заботы о детях и старшем поколении. Сегодня ситуация требует еще большего вовлечения во все то, что касается помощи нашим ветеранам, бойцам СВО и, конечно, их семьям. Поэтому ваша роль особенно ценна. Посещая реабилитационные центры, госпитали, мы видим, насколько важно мастерство тех, кто работает с человеком, кто нуждается в психологической помощи», — сказал Воробьев.

Мнение военных

Своим взглядом на работу поделился и военный. Старший техник минометной батареи с позывным Тихий за плечами имеет 4 контракта в зоне СВО и ранение. Он рассказал, насколько важна квалифицированная помощь психологов, когда боец возвращается к мирной жизни.

«Боевые действия меняют любого человека: ты начинаешь совсем иначе смотреть на жизнь и по-настоящему ценить каждый прожитый день. Когда парни возвращаются домой, адаптироваться бывает очень непросто. На передовой ты круглые сутки находишься в режиме выживания — вокруг опасность 24/7, взрывы, тебя пытаются уничтожить. А здесь — тишина и спокойная жизнь. К этому поначалу тяжело привыкнуть. Поэтому психологическая помощь для ребят — не формальность, она жизненно необходима. И труд специалистов, которые собрались на этом форуме, я считаю по-настоящему неоценимым», — поделился Тихий.

Ранение и реабилитацию прошел и разведчик с позывным Благой. Он вернулся из зоны СВО лишь несколько дней назад.

«Родные, в частности, мама догадывалась, что я готовлюсь к СВО, хотя до последнего дня скрывал от них, что подписываю контракт. Я усиленно проходил обучение по тактической медицине и огневой подготовке. Получил ранение, но, слава Богу, остался жив. Для бойцов необходима своевременная помощь не только врачей, но и психологов. Я сам столкнулся с последствиями посттравматического стресса и прошел через терапию в госпитале для ветеранов боевых действий», – сказал Благой.

Путь к фронту у старшего группы эвакуации с позывным Росси начался с гуманитарных миссий. Он возил помощь на передовую в составе конвоев «Роскосмоса», а потом решил вступить в отряд БАРС.

«С детства обожаю скорость, мотоциклы, состою в байкерском клубе «Ночные волки». Старшие товарищи в шутку меня прозвали в честь легендарного мотогонщика Валентино Росси. Этот позывной закрепился за мной и на передовой. Скорость и умение быстро принимать решения не раз спасали жизнь. В августе 2025-го мы попали под удар БПЛА, когда ехали эвакуировать технику: в последний момент успели прибавить газу, дрон разорвался рядом, под машиной. В итоге отделались легким испугом. А вот душевные травмы заживают гораздо дольше и сложнее. Боевые действия ‒ это огромная нагрузка, и психика не у каждого выдерживает. Поэтому специалисты, которые собрались на форуме, делают колоссальное дело ‒ их помощь бойцам очень нужна», – рассказал военный.

Что говорят психологи

Среди награжденных специалистов оказались две женщины. Оксана Каюмова работает психологом службы сопровождения приемных семей. Анна Имподистова трудится педагогом-психологом мобильной бригады, которая берет на себя самые сложные случаи в детском центре имени Л.М. Рошаля. Обе получили ордена преподобного Сергия Радонежского.

«Я работаю педагогом-психологом около 10 лет ‒ помогаю ребятам, оставшимся без попечения родителей, и приемным семьям. С 2022 года начала консультировать мобилизованных и раненых бойцов в больницах Подмосковья. Кроме того, помогаю детям в экстренных ситуациях в больнице имени Рошаля. Я два месяца работала с девочкой, которая пострадала от обломков БПЛА и потеряла родителей. Сейчас у нее острый стресс уже позади, состояние стало стабильнее. Травма утраты близких остается на всю жизнь, и главная моя задача была ‒ научить ее справиться с этой потерей», – рассказала Анна Имподистова.

О психологической помощи в Подмосковье

Психологическая помощь в регионе выстроена как единая система. Круглосуточно жителей поддерживают 135 специалистов мобильной бригады, они работают на базе 41 социального учреждения. В больницах открыто 50 специализированных кабинетов, еще 31 муниципальный центр дает детям и родителям психолого-педагогическую и социальную помощь.

Защитникам Отечества и их близким в области уделяют особое внимание. Возможности семейных центров, медицинских учреждений, государственного фонда и общественных организаций объединили в одну систему. Родные бойцов могут обратиться в комитет семей воинов Отечества или подключиться к чатам и группам поддержки при муниципальных центрах.

Для совместной реабилитации тоже созданы условия. В центрах «Ясенки» в Подольске и имени Мещерякова в Сергиевом Посаде бойцы восстанавливаются вместе с близкими. В «Ясенках» есть и бесплатный курс лечения для жен раненых военнослужащих.

Отдельное направление работы – служба экстренного реагирования, она появилась в июне 2025 года. Ее мобильные бригады выезжают туда, где случилась кризисная ситуация, будь то атака БПЛА, ДТП или другое ЧП. На месте специалисты помогают людям пережить острые эмоциональные реакции, учат простым техникам самопомощи, оценивают социальные потребности пострадавших и подсказывают, куда обратиться за дальнейшей поддержкой.

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