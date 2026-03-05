Воробьев принял участие в совещании по оказанию помощи участникам СВО

Также в совещании, которое состоялось в семейном центре им. А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе, приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«В рамках поручения президента каждый регион и мы, в том числе, стараемся максимально заботиться об участниках СВО и их семьях. Активно взаимодействуем с Фондом „Защитники Отечества“ — это наш партнер, с которым мы решаем все самые актуальные вопросы. Когда-то это было получение удостоверения ветерана боевых действий, когда-то выплаты, когда-то льготы. Все это в Подмосковье мы сделали в „цифре“. Ребята, которые возвращаются с фронта, нуждаются в особом внимании, часть из них имеет тяжелые ранения. Поэтому у нас работают четыре крупных реабилитационных центра. Тесно работаем с медицинскими организациями, потому что протезирование, все нюансы восстановления имеют принципиально важное значение», — заявил Воробьев.

По словам Шойгу, цель властей сегодня — реализация решений главы государства по оказанию медицинской помощи участникам СВО и их семьям. Оперативное совещание Совета Безопасности по этому вопросу состоялось 18 марта прошлого года. Президентом был утвержден перечень мер, направленных на улучшение организации работы по реабилитации и поддержке участников специальной военной операции.

«И вот спустя год мы видим положительные результаты решения этих вопросов в Московской области, которые важно учитывать при разработке федеральной программы реабилитации. Механизмы оказания социальной медицинской помощи участникам СВО, а также членам их семей в настоящее время активно формируется, создается необходимая нормативно-правовая база. Вместе с тем есть ряд направлений, где можно было бы усилить работу. Отдельный вопрос — мотивация вернувшихся бойцов к трудоустройству и образованию. Нужны гибкие инструменты, чтобы помочь людям найти достойное место в мирной жизни», — высказался Шойгу.