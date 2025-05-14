Воробьев: 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и семей действует в Подмосковье

В Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей — от выплат и льгот до реабилитации и трудоустройства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, чтобы эта помощь приходила быстрее и была эффективнее, внедряется Цифровая платформа поддержки ветеранов СВО и их семей. Она должна значительно ускорить процесс получения необходимой поддержки.

«Один из главных запросов от ребят — трудоустройство. Подмосковный центр занятости помогает с поиском работы и переобучением. Уже трудоустроили порядка 150 человек», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Помимо работы, важна и реабилитация, подчеркнул губернатор. Свыше 1,1 тыс. участников и ветеранов СВО прошли ее в центрах Ясенки, Протэкс, Мещерякова. Туда принимают ребят не только из Подмосковья, но и из других регионов — ЛНР, Крыма, Чувашии, Хакасии, Татарстана, Новосибирска, Омска, Калининграда, Самары и Санкт-Петербурга.

«Большинство ребят увлекаются спортом, поэтому активно развиваем и это направление. Вместе с госфондом создали команду „Защитники Отечества“ — парни занимаются волейболом сидя, армрестлингом, пулевой стрельбой. Так, на зимнем кубке наша следж-хоккейная команда „Гвардия“, состоящая из 12 героев СВО, взяла золото», — отметил глава региона.