«Волонтеры Подмосковья» организовали сбор гуманитарной помощи в Жуковском

12 апреля 2022 года в Подмосковье при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева стартовал региональный гуманитарный проект «Доброе дело», направленный на поддержку участников Специальной военной операции и их семей, а также жителей исторических регионов Российской Федерации и приграничных областей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В честь трехлетия региональной акции «Доброе дело» жуковские «Волонтеры Подмосковья» организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха.

«Недавно мы провели сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО и жителей наших регионов. В Жуковском много неравнодушных граждан, которые не остаются в стороне и стараются помочь фронту! Каждый месяц „Волонтеры Подмосковья“ города Жуковский проводят различные мероприятия в рамках акции „Доброе дело“, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается!», — прокомментировала «Волонтер Подмосковья» Карина Семенова.

В акции приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Жуковский, волонтерская-производственная группа «Жуковяз» и жители города.

В этот раз волонтерам удалось собрать для бойцов на фронт: маскировочные накидки, маскировочные сети, нижнее белье, туалетную бумагу, теплые одеяла, спасательное покрывало, шампуни, мыло туалетное банное, гели для душа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.