Волонтеры из Домодедово отправили гуманитарный конвой на Запорожское направление

Волонтеры движения «Крылья ангела» на протяжении недели собирали гуманитарную помощь для бойцов, находящихся на Запорожском направлении. В штаб поступали генераторы, питание, влажные салфетки и другие необходимые вещи. Особое внимание уделялось маскировочным сетям, которые волонтеры плели по согласованным с военными схемам. На изготовление одной сети уходит несколько дней, однако, по словам участников, главное — возможность спасти жизнь.

Прихожане храма деревни Чурилково изготовили окопные свечи, часть которых передали земляку-домодедовцу, командиру танка. В работе штаба участвуют люди всех возрастов: самому младшему волонтеру шесть лет, и он помогает взрослым с плетением сетей.

К отправке конвоя присоединился депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Он поблагодарил волонтеров за труд и отметил, что каждая посылка — вклад в безопасность бойцов. Гуманитарный груз был отправлен на линию боевого соприкосновения. Волонтеры планируют продолжать работу и формировать новые партии помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.