Воют сирены: дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Перми
Украинский беспилотник ударил по многоэтажному дому на улице Новосибирской в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».
На опубликованной записи слышно, что в городе работает сирена. Во дворе многоэтажки лежат осколки. На месте происшествия находятся правоохранители. Они оцепили территорию.
На опубликованном фото видно, что повреждена одна из квартир многоэтажки. У нее разбилось стекло на балконе.
В Индустриальном районе Перми, предположительно, слышали три взрыва.
Сильную детонацию услышали в микрорайоне Крохалева.
Местные жители заметили пролет украинского беспилотника. Он был самолетного типа.
