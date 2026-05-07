Воют сирены: дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Перми

сегодня в 11:21

Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажному дому в Перми

Украинский беспилотник ударил по многоэтажному дому на улице Новосибирской в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал « ЧП Пермь ».

На опубликованной записи слышно, что в городе работает сирена. Во дворе многоэтажки лежат осколки. На месте происшествия находятся правоохранители. Они оцепили территорию.

На опубликованном фото видно, что повреждена одна из квартир многоэтажки. У нее разбилось стекло на балконе.

В Индустриальном районе Перми, предположительно, слышали три взрыва.

Сильную детонацию услышали в микрорайоне Крохалева.

Местные жители заметили пролет украинского беспилотника. Он был самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.