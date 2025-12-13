Военкор призвал Турцию не возить на Украину товары двойного назначения

Военный корреспондент Александр Сладков назвал «сатисфакцией» атаку Вооруженных сил России на турецкий танкер в украинском порту Черноморска. Об этом он написал в своем Telegram-канале , комментируя информацию о попадании в судно, перевозившее электрогенераторы.

«Не одним ли мы камнем двух зайцев подбили. Турция, такая активная при своих потерях, так тихо молчала, когда наших атаковали в турецких водах… Сатисфакция», — написал Сладков.

Он напомнил, что Россия берет на себя обязательства по защите судов в своей акватории, чего, по его мнению, не сделала турецкая сторона.

«А турки нападения на наши танкеры „не заметили“. Ну ладно, горите тогда огнем. И не возите на Украину товары двойного назначения, газовые станции там всякие…», — заключил военкор.

Ранее сообщалось о нескольких нападениях украинских безэкипажных катеров на танкеры.

