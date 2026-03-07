Военкор Коц: сильные взрывы произошли в Донецке ДНР

сегодня в 08:54

Ряд сильных взрывов прозвучали в Донецке в Донецкой Народной Республике. Там объявляли ракетную опасность, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Взрывы услышали также и в соседнем округе — Макеевке.

Ранее российские войска освободили Сосновое в Донецкой Народной Республике. Контроль установили солдаты группировки войск «Запад».

За некоторое время до этого в ДНР освободили Дробышево. За неделю ВСУ утратили более 1280 бойцов в зоне действия группировки российских войск «Запад».

