Во Фрязине создают систему комплексной помощи ветеранам СВО

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел Урок мужества совместно с руководителем местной Ассоциации ветеранов СВО Игорем Какушкиным, нашими героями, генеральным директором ГК «Исток-Аудио» Иваном Климачевым и генеральным директором ООО «Исток-Орто» Алексеем Раковым для сотрудников нашего нового реабилитационного центра. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Современная медицина и технологии протезирования способны вернуть пациентам не только подвижность после потери конечности, но и уверенность в себе. Именно этой работой занимаются специалисты в новом центре «Исток-Орто», где применяется комплексный подход к высокофункциональному протезированию и реабилитации, позволяя людям с ампутациями нижних конечностей вновь обрести независимость и качество жизни.

Несмотря на то, что в прошлом году Реабилитационный центр «Исток-Орто» функционировал ещё не в полную мощность, но удалось оказать специализированную помощь 224 участникам СВО. Сегодня центр значительно расширяет свою деятельность, вводит полный необходимый спектр медицинских услуг и возможность стационарного наблюдения.

Фрязинский центр протезирования и реабилитации «Исток-Орто» аккредитован Министерством обороны и включен в перечень организаций, осуществляющих протезирование с доплатой фонда «Защитники Отечества» до предельной стоимости технического средства реабилитации. Это значит, что ветераны СВО могут воспользоваться электронным сертификатом для приобретения протезов. Еще одно важнейшее направление работы ГК «Исток-Аудио» — это оснащение квартир участников СВО автоматизированными системами. Только в прошлом году более 1000 квартир по всей стране были оборудованы силами нашего предприятия.

Игорь Какушкин рассказал о жизни бойцов на передовой и старте программы «Герои Подмосковья», также обсудили работу Ассоциации ветеранов СВО.

«Сегодня удалось найти точки соприкосновения по самым актуальным вопросам и наметить совместные планы на будущее по оказанию всесторонней поддержке ветеранов. Наша общая миссия — обеспечить участникам специальной военной операции полноценную всестороннюю самореализацию после возвращения домой», — сказал он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.