Владимир Сайбель: «Единая Россия» добьётся решения проблемы со списанием долгов участников СВО

Военнослужащие, которым положено списание кредитных долгов, не должны сталкиваться с отказами из-за правовой неопределённости, уверен первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии "Единая Россия".

После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 миллионов рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание. Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ и Госдуму с просьбой устранить возникшую правовую коллизию, сообщил Герой России Владимир Сайбель.

По его словам, теперь необходимо как можно быстрее прояснить порядок применения закона, чтобы военнослужащие могли воспользоваться предусмотренной мерой поддержки без дополнительных проволочек.

«Единая Россия» намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора. Важно согласовать единый подход к спорным случаям и исключить разночтения, из-за которых участники СВО рискуют столкнуться с отказом в списании задолженности. Законодательные гарантии теряют смысл, если на практике их применение зависит от трактовки отдельных норм. За каждым таким случаем стоят конкретные люди и их семьи, для которых финансовая нагрузка после участия в боевых действиях может стать серьёзной проблемой», — сказал парламентарий.

Региональные отделения и общественные приёмные партии продолжат принимать обращения участников СВО и помогать добиваться восстановления их прав, добавил Владимир Сайбель.

Поддержка участников СВО и их семей — одно из приоритетных направлений работы депутатского корпуса «Единой России». По словам секретаря подмосковного отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сегодня на сопровождении в Московской области находятся 50 тысяч членов семей военнослужащих.

«По инициативе фракции «Единой России» в Мособлдуме принято 18 законов, в регионе действует более 40 мер поддержки. Они включают социальное сопровождение, помощь в бытовых и юридических вопросах, медицинскую и психологическую поддержку, а также программы для детей военнослужащих. Особое внимание уделяем реабилитации: с этого года бесплатно проходить её в комплексе «Литвиново» смогут и семьи пропавших без вести участников СВО. Удалось трудоустроить более трёх тысяч ветеранов СВО — работа по возвращению их к полноценной жизни продолжается», — рассказал спикер Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.