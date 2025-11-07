Видео: ВС РФ нанесли удар «Искандером-М» по полку беспилотных систем ВСУ
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские войска использовали ОТРК «Искандер-М» для атаки на дислокацию 411-го отдельного полка беспилотных систем украинской армии в ДНР, сообщает газета «Известия».
Министерство обороны РФ опубликовало 7 ноября видеоматериалы, подтверждающие факт нанесения ракетного удара.
Атака была осуществлена в окрестностях населенного пункта Варваровка, расположенного на краматорско-дружковском участке фронта в зоне СВО.
После доразведки с использованием беспилотного летательного аппарата, российские военные приняли решение о применении ракетного комплекса для уничтожения скопления украинских военнослужащих, военной техники и вооружения, принадлежащих полку беспилотных систем.
