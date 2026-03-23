«Видели вспышки в небе»: жители Ленобласти сообщили о взрывах при работе ПВО

Несколько взрывов произошло в районе Гатчины в Ленинградской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, прозвучало несколько «глухих и басовитых» взрывов. Также местные жители заявили, что «видели вспышки в небе». Из-за громких звуков у автомобилей сработали сигнализации.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее сбитый беспилотник в районе деревни Изора Гатчинского района повредил остекление трех квартир. Также произошло возгорание сухой травы. В аэропорту Пулково отменили 29 рейсов на вылет.

