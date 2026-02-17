Ветераны Раменской больницы связали более 400 пар носков для бойцов СВО

Ветераны Раменской больницы в преддверии Дня защитника Отечества продолжают вязать теплые носки для участников спецоперации. С 2024 года они передали военнослужащим более 400 пар изделий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Члены совета ветеранов Раменской больницы регулярно собираются, чтобы вязать носки для бойцов, участвующих в спецоперации. В их числе — Нина Чернова, Людмила Ерашунас, Людмила Микулина, Любовь Шмытова и председатель совета Марина Трифонова.

Ветераны используют символику российского флага: белый цвет — березка, синий — рассвет, красный — победа. По словам Людмилы Ерашунас, таким образом они хотят поддержать солдат и напомнить им о заботе и домашнем уюте.

Процесс вязания проходит в атмосфере дружбы и взаимопомощи. Женщины отмечают, что это занятие объединяет их и позволяет отвлечься от повседневных забот. С начала 2024 года ветераны передали военнослужащим более 400 пар теплых носков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.