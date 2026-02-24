Ветеран СВО проходит обучение в Солнечногорске Подмосковья

Ветеран специальной военной операции Дмитрий Воробьев проходит стажировку в администрации Солнечногорска и обучается по программе «Герои Подмосковья». 24 февраля он продолжил занятия в мастерской управления «Сенеж», где завершается третий модуль курса.

Кадровый офицер из Солнечногорска Дмитрий Воробьев два года участвовал в специальной военной операции. За мужество и отвагу он награжден орденом Мужества и двумя медалями «За отвагу». Сейчас военнослужащий осваивает новое направление — проходит стажировку в местной администрации и обучается по региональной программе «Герои Подмосковья».

В мастерской управления «Сенеж» завершается третий модуль, посвященный региональному и муниципальному управлению. С 16 по 25 февраля участники посещают лекции и практические занятия, которые проводят преподаватели РАНХиГС и представители правительства Московской области.

«В этот раз темы ближе к специфике именно региона. Все полезно и нужно, чтобы глубже вникнуть в дела. Затронули и экономику, и образование, и социальную сферу», — рассказал Дмитрий Воробьев.

Программа стала продолжением федерального проекта «Время Героев», реализуемого по инициативе президента РФ. Ее цель — подготовка квалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО. В обучении участвуют 65 человек, имеющих боевые награды. Ранее они прошли модули по государственной политике, системе госуправления, экономике и финансам.

Между этапами слушатели стажируются в органах власти Подмосковья под руководством наставников из числа членов правительства, депутатов и глав муниципалитетов. Заключительный модуль, посвященный современным управленческим технологиям, пройдет в апреле. Лучшим выпускникам предложат трудоустройство или включение в кадровый резерв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.