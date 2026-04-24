Ветеран Сицинский: программа «Герои Подмосковья» — новые знакомства и знания
Региональная программа «Герои Подмосковья» позволяет приобрести новые знакомства и знания, сообщил РИАМО участник программы, старший лейтенант Олег Сицинский.
«Что касается пользы от участия, то здесь все достаточно очевидно: новые знакомства — это сто процентов. Во-вторых, знания. Насколько они применимы, пока рано говорить. Те, кто уже работает, могут это оценить, а мы пока стажируемся, поэтому говорить об этом преждевременно», — прокомментировал ветеран СВО.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.
«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.
