Ветеран Шарин: программа «Герои Подмосковья» помогает находить единомышленников

Капитан запаса Максим Шарин принял участие в программе «Герои Подмосковья» и поделился с РИАМО своими впечатлениями о ней. По его словам, главное преимущество программы состоит в том, что она позволяет очень быстро находить людей со схожими взглядами и целями. Из таких людей естественным образом складываются небольшие сплоченные команды, которые сразу готовы приступать к совместной работе.

Шарин отметил, что участники программы легко находят общий язык друг с другом — их объединяют похожие подходы, ценности и жизненные ориентиры. Все это, по его мнению, во многом сложилось благодаря опыту, полученному в ходе СВО.

Этот опыт, как подчеркнул капитан запаса, бывшие военнослужащие переносят в мирную жизнь и именно он становится той основой, которая помогает им эффективно взаимодействовать уже за пределами службы.

«Для меня главное отличие программы — это возможность быстро находить единомышленников. Формируются такие микрогруппы, команды, которые уже можно включать в работу как готовые единицы. Мы разговариваем на одном языке, у нас схожие взгляды, подходы, запросы. Это во многом сформировано опытом СВО, который мы переносим в мирную жизнь», — рассказал Шарин.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

