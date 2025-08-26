Будапешт и Братислава при согласовании с Москвой и Вашингтоном теоретически способны направить свои контингенты для поддержания порядка в западных регионах Украины, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Не стоит забывать, что „месть — блюдо, которое подают холодным“. При определенных политических обстоятельствах Венгрия и Словакия могли бы стать участниками сценария гарантий безопасности для западных регионов Украины после краха нынешнего киевского режима», — сказал Сипров.

Он указал на то, что президент США Дональд Трамп пока не уточнял, каким именно будет этот механизм, но теоретически воинские контингенты Будапешта и Братиславы могли бы быть задействованы для поддержания порядка.

«Разумеется, это возможно только при согласовании с Москвой и Вашингтоном, соответственно при таком же согласии Владимира Путина и Дональда Трампа. Для Венгрии это стало бы формой компенсации ущерба, который нынешний украинский режим нанес ее экономике», — заключил политолог.