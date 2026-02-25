Варварская атака: дрон-камикадзе ВСУ уничтожил ФАП в Брянской области

сегодня в 12:17

Варварская атака ВСУ была совершена на Брянскую область, противник атаковал дронами-камикадзе село Курковичи, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что один из ударов пришелся на фельдшерско-акушерский пункт. Здание было полностью уничтожено. Пострадавших в результате ЧП нет.

«Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность — наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что за ночь над РФ сбили 69 беспилотников ВСУ, из них 24 — над Брянской областью.

