Варварская атака: дрон-камикадзе ВСУ уничтожил ФАП в Брянской области

Беспилотник-камикадзе ВСУ уничтожил ФАП в Брянской области
Фото - © Медиасток.рф
Варварская атака ВСУ была совершена на Брянскую область, противник атаковал дронами-камикадзе село Курковичи, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он добавил, что один из ударов пришелся на фельдшерско-акушерский пункт. Здание было полностью уничтожено. Пострадавших в результате ЧП нет.
«Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность — наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что за ночь над РФ сбили 69 беспилотников ВСУ, из них 24 — над Брянской областью.
