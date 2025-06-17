В зону проведения СВО доставили дополнительную помощь из Солнечногорска

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, совместно с заместителем Викторией Кураковой и депутатом Совета депутатов Степаном Козловым, посетили приграничную зону специальной военной операции. Они лично передали дополнительную помощь для бойцов командиру первого беспилотного полка в России, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Во время встречи бойцам вручили медикаменты, носилки, спальные принадлежности, одежду, беспилотные летательные аппараты, генераторы, мотоциклы, автомобиль УАЗ, антидроновые сети и продукты питания. Поездку организовали с учетом запросов самих бойцов, чтобы максимально эффективно удовлетворить их потребности.

"Наши бойцы на передовой проявляют невероятный героизм и мужество. Мы гордимся ими и всегда будем помогать всем необходимым. Договорились о постоянном взаимодействии по любым вопросам: от юридической, до материальной, будем приезжать чаще", — отметил глава г.о. Солнечногорск Константин Михальков.

Помимо передачи дополнительной помощи состоялась встреча с бойцом из Солнечногорска с позывным «Сталин», прошедшим обучение в рамках образовательной программы «Время героев» в РАНХиГС.

«Время героев» дает бойцам возможность карьерного роста как на фронте, так и в органах местного самоуправления. Солнечногорский боец - бывший юрист, теперь офицер и боевой командир, продолжает семейный путь героизма, уходящий корнями к дедам. Один из них дошел до Берлина, другой — защищал Сталинград.

Сбор гуманитарной помощи в Солнечногорске проводят на регулярной основе. Каждый желающий может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Сделать это можно в Центре Ассоциации ветеранов СВО (ТЦ Солнечный, ул. Красная, д. 22А, 1 этаж).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», - пояснил глава региона.