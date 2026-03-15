В зоне проведения СВО погиб сын известного бойца ММА Вячеслава Дацика

Предварительно известно, что причиной смерти сына Дацика стало поражение беспилотным летательным аппаратом.

Ранее Дацик-старший сообщал о том, что планирует проходить службу вместе с сыном в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он также рассказывал, что регулярно бывает в зоне специальной военной операции с осени 2023 года.

46-летний Вячеслав Дацик участвовал в 15 боях по смешанным единоборствам, из которых он выиграл 7, включая 3 нокаутом. На профессиональном боксерском ринге он провел 10 поединков, одержав 7 побед (4 досрочно).

