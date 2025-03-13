В X5 Group прокомментировали судьбу разграбленной украинцами «Пятерочки» в Судже

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X5 Group: говорить о судьбе разграбленной ВСУ «Пятерочки» в Судже еще рано

Начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов прокомментировал ситуацию с разграблением магазина сети «Пятерочка» в Судже, сообщает NEWS.ru .

Будущее магазина «Пятерочка», пострадавшего от мародерства украинских военных, пока не определено.

Представитель компании подчеркнул, что обсуждение перспектив восстановления супермаркета преждевременно. Он добавил, что X5 Retail Group проинформирует общественность о своем решении, как только ситуация станет более ясной.

«Еще рано говорить (о судьбе разграбленной „Пятерочки“ — ред.). Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — отметил Кузнецов.

Военный корреспондент Влад Андрица опубликовал видео после того, как российские военные отбили магазин «Пятерочка» в Судже. По его словам, здание разгромили украинские бойцы. Магазин был практически полностью уничтожен.