сегодня в 05:19

В 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины «Хартия» прибыло очередное пополнение, состоящее из иностранных наемников.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, речь идет о гражданах Колумбии, предположительно имеющих криминальное прошлое, связанное с деятельностью латиноамериканских наркокартелей.

По информации источника, данная мера вызвана значительными потерями бригады в ходе боевых действий в Харьковской области, а также неспособностью украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) восполнить нехватку мобилизованными.

«Сотрудники ТЦК не могут набрать нужное количество мобилизованных, поэтому в бригаду набираются криминальные элементы из стран Латинской Америки», — уточнили силовики.

