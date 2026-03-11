В Сочи парализовало авиасообщение из-за атаки ВСУ

Ограничения начали вводить с 16:00 10 марта. Их снимали, но снова ввели в 22:00. На опубликованных в Сети видеокадрах видно, как люди толпятся у касс аэропорта.

Мэр города Андрей Прошунин отметил, что пока оснований для снятия ограничений нет, режим беспилотной атаки не отменен. Он также добавил, что сады и школы работают, но детей лучше не отправлять в образовательные учреждения. Необходимо дождаться отмены беспилотной опасности.

Средства ПВО сбили 185 украинских беспилотников над регионами России за ночь. БПЛА уничтожили над Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской и Самарской областями. Также вражеские дроны ликвидировали над Азовским и Черными морями.

