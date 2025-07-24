В Серпухове провели занятие по нейрографике для семей участников СВО

Занятие по нейрографике прошло в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Нейрографика — это творческий метод, который помогает осознать свою проблему и найти ее решение через рисование по специальному алгоритму. Метод был предложен психологом Павлом Пискаревым в 2014 году.

Инструктор Любовь Овчинникова помогла взрослым снять внутреннее напряжение, а детский психолог тем временем рассказывала ребятам о том, как исполнять желания.

Депутат окружного Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Пушкин предложил проводить данные мероприятия ежемесячно для поддержки семей участников специальной военной операции.

«Благодаря этому методу, люди могут расслабиться и постараться справиться с переживаниями и волнениями по поводу своих родственников, находящихся на СВО. И каждый, кто желает разобраться — не бойтесь и приходите!» — сказала Любовь Овчинникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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