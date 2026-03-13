В Щелкове молодогвардейцы передали радиотехнику семье бойца СВО

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Щелкове передали специальное радиооборудование супруге участника спецоперации после ее обращения за помощью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница Щелкова обратилась к активистам с просьбой помочь с приобретением специальной радиотехники для супруга, который участвует в специальной военной операции. Необходимые устройства молодогвардейцы передали ей лично.

В администрации отметили, что гуманитарная поддержка военнослужащих и их семей остается важным направлением работы. Партия «Единая Россия» регулярно оказывает помощь жителям новых территорий, а также бойцам и их близким.

В округе также продолжается сбор жестяных банок для изготовления окопных свечей, которые направляют в зону проведения СВО. Принести банки можно по будням по адресу: 1-й Советский переулок, 2А, с 10:00 до 17:00, а также по выходным по адресу: Фряновское шоссе, 1, ТЦ «Гранд Плаза» (вход с обратной стороны здания). В субботу пункт работает с 17:00 до 19:00, в воскресенье — с 11:00 до 13:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (925) 323-75-45, +7 (985) 711-19-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.