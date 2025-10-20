В результате атаки БПЛА в Батайске повреждены гражданские объекты
Беспилотник атаковал жилой квартал в ростовском Батайске
В городе Батайске Ростовской области зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры после атаки беспилотного летательного аппарата, сообщают мониторинговые каналы.
Как сообщается, в одном из жилых кварталов повреждены объекты гражданского назначения.
На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы разрушений и ликвидируя последствия удара.
Подробности о возможных пострадавших не уточняются.