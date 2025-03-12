В Реутове начала работать местная ассоциация ветеранов СВО

В Фонде социальной поддержки населения Реутова состоялась встреча с военнослужащими и участниками организации, на которой обсудили создание и задачи новой организации. Возглавил реутовское отделение ассоциации Ислам Кидиров.

«На данный момент в ассоциации состоят три человека из Реутова, при этом ветеранов СВО в городе уже 20. Наша цель — объединить их, помочь с трудоустройством и поддержкой», — пояснил Кидиров.

В ходе мероприятия собрали гуманитарную помощь, которую передадут бойцам на передовую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.