В Реутове 26 апреля отправили гумгруз в зону СВО

Жители Реутова 26 апреля, накануне Дня Победы, собрали и передали адресный гуманитарный груз для подразделения под Донецком. В посылку вошли предметы первой необходимости и символические сувениры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодогвардейцы и неравнодушные жители города подготовили для военнослужащих предметы личной гигиены, теплую одежду и гостинцы. Вместе с необходимыми вещами бойцам направили плюшевых Чебурашек как знак поддержки из дома.

Сбор и отправка помощи участникам СВО и жителям новых регионов стали в Реутове системной работой. В ней участвуют городские предприятия, общественные объединения, волонтерские движения и сотни жителей, которые приносят вещи в пункты сбора.

Особую роль в организации поддержки играют градообразующее предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения» и «Союз машиностроителей России». Благодаря их участию адресная помощь формируется оперативно и доставляется на передовую.

На прошлой неделе из Реутова также отправили крупную партию помощи объемом более 10 тонн. В нее вошли продовольственные наборы, медикаменты, генераторы, маскировочные сети, автозапчасти и мотоцикл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.