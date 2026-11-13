В Пушкинском округе собрали новую партию помощи для бойцов СВО

Администрация Пушкинского округа 12 ноября передала матери участника СВО зимние спальные мешки, антидроновые покрывала и печи для отправки на передовую. Груз собрали по поручению главы округа Максима Красноцветова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елена Балахонова обратилась в центр поддержки участников СВО и их семей с просьбой помочь собрать гуманитарный груз. Ее сын служит на передовой добровольцем. Администрация оперативно откликнулась на обращение. 12 ноября заместитель главы округа Артем Люхин и окружной депутат Любовь Дмитриева встретились с матерью бойца и передали необходимое снаряжение.

«У меня один сын погиб на СВО четыре года назад. Второй сын на войне уже три года. Конечно, там очень много чего нужно, но хотя бы что-то уже есть. Мы уже закупили генераторы, супы, носки. Также заказала эвакуационные тележки», — рассказала Елена Балахонова.

Артем Люхин поблагодарил волонтеров, которые взялись доставить груз в труднодоступный район, куда пока не все готовы отправляться. Он заверил, что помощь в ближайшее время поступит на передовую.

Администрация Пушкинского округа постоянно поддерживает семьи участников СВО и волонтерские организации. За время специальной военной операции округ отправил более 2 тыс. тонн гуманитарного груза.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.