В Подольске участникам СВО передали средства видеоотображения для БПЛА

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, председатель совета депутатов Игорь Науменков и игумен Вознесенской Давидовой Пустыни, благочинный монастырей Подольской епархии Московской митрополии Сергий передали участникам специальной военной операции средства видеоотображения для БПЛА.

По словам Артамонова, новые устройства отличаются компактностью, надежностью и четкой картинкой, что позволит защитникам в реальном времени отслеживать ситуацию на передовой, передвижения, обстановку и потенциальные угрозы. Он отметил, что заявка от военных была выполнена оперативно, и все необходимые средства были доставлены.

Ранее делегация из Подольска во главе с Артамоновым передала транспорт, средства связи и оборудование бойцу из Подольска Артему Горшенину и его подразделению в Запорожье. Также представители округа открыли детскую площадку и передали в луганскую школу № 37 имени Андрея Линева проектор, принтеры, сканеры и ноутбуки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.