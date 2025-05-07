В Подольске наградили участников СВО

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов наградил участников СВО и волонтеров на торжественном мероприятии в преддверии 80-летия Великой Победы в концертном зале администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Артамонов с депутатом Госдумы, легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым, благочинным Подольска, настоятелем Воскресенского храма иереем Серафимом Покатиловым чествовали защитников Родины.

Артамонов торжественно вручил награды участникам специальной военной операции, сотрудникам военкомата и волонтерам.

«Прошло восемь десятилетий, но время не властно над памятью. В каждом доме, в каждой семье живет благодарность тем, кто сражался, кто трудился в тылу, кто отдал жизнь за Родину. Именно благодаря их подвигу мы сегодня живем под мирным небом. Если бы не было той Победы, не было бы и нас с вами. Подольск — город воинской и трудовой доблести — помнит», — сказал Артамонов.

Он отметил, что рядом находятся новые защитники. Те, кто ежедневно проявляет мужество, силу духа и любовь к Родине. Их поступки являются прямым продолжением великого подвига и говорят о связи поколений.

«Пусть пример наших предков вдохновляет нас на честный труд, единство и созидание — во имя памяти, ради будущего», — заключил Артамонов.

Теплые слова прозвучали от депутата Фетисова.

«…Подольск — город-труженик, город-герой. Именно отсюда начинался беспрецедентный подвиг курсантов, вошедший в историю как пример мужества и самоотверженности, не имеющий аналогов в мировой цивилизации. И сегодня наша опора — это молодые подольчане. Они знают, в каком городе живут, и помнят, чьим трудом и подвигами эта история создавалась. От всего сердца желаю всем праздничного настроения, насколько это возможно в наше время, и, конечно, — победы. Для всех нас!» — отметил Фетисов.

Перед выходом на сцену с наступающим праздником подольчан поздравил народный артист России, кавалер ордена Почета Олег Газманов.

«Для меня большая честь быть частью этого события. От всей души поздравляю всех, кто связан с этими замечательными местами. Желаю счастья, удачи, светлых дней и всего самого доброго!» — сказал Газманов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.