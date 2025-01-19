В Подольске «Ангелы фронта» наградили волонтеров за помощь участникам СВО

В Подольске общестенное движение волонтеров «Ангелы фронта» отметило 28 активистов за преданность делу и помощь бойцам СВО. На торжественной церемонии наградили тех, кто оказывает значительную помощь в доставке гуманитарной помощи бойцам. Всего вручили 16 медалей и 18 благодарностей от организации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В награждении приняли участие представители соседних муниципалитетов, которые регулярно сотрудничают с «Ангелами фронта». Среди прочих отметили жительницу Чехова Ирину Сухоцкую, которая активно помогает людям вместе со своими дочерьми.

«Уже не первый год мы сотрудничаем с „Ангелами фронта“. Руководитель и основатель организации Кристина Грек обращается ко мне, потому что моя группа „Дом добра“ помогает всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы познакомились, когда ей нужны были вещи для обычных жителей ДНР и ЛНР», — сказала Сухоцкая.

Встречный подарок подготовил боец с позывным «Воин с историей» и отдал Кристине Грек орден, снятый с побеждённого противника.

На данный момент в «Ангелах фронта» состоит более 1000 человек. Уже более двух лет организация занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам и оказывает поддержку тем, кто находится в сложной ситуации.

Ранее подольчанке Кристине Грек вручили благодарность губернатора Московской области за содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе и достойное воспитание детей. Отдавая себя волонтерской деятельности, Кристина Грек остается примерной женой учатника СВО и мамой, воспитывает двух детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.