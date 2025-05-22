В Подмосковье выстроен системный подход в решении вопросов занятости ветеранов СВО

Член Генсовета «Единой России», председатель Ассоциации ветеранов СВО в Московской области Кирилл Лосунчуков подчеркнул, что принятие поправок в закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий — это важный шаг в поддержке тех, кто защищал нашу страну.

«Теперь работодатели с численностью сотрудников более 200 человек обязаны не просто формально резервировать места, а гарантированно трудоустраивать ветеранов, заключая с ними трудовые договоры. Это принципиальный момент, потому что речь идет не о статистике, а о реальных возможностях для защитников Отечества вернуться к мирной жизни, обеспечить себя и свои семьи», — сказал Лосунчуков.

Он особо отметил системный подход в решении вопросов занятости ветеранов: от программ переобучения до адресного трудоустройства.

«В Подмосковье уже действует инициатива „Герои Подмосковья“, помогающая бойцам найти себя в госслужбе или на предприятиях. Но ключевое — это чёткие механизмы, которые обязывают бизнес участвовать в этом процессе. Ветераны — это люди с колоссальным опытом, дисциплиной и ответственностью, их компетенции востребованы в экономике. Новый закон создаёт для них дополнительные гарантии, а для работодателей — понятные правила социальной ответственности», — рассказал Кирилл Лосунчуков.

На сегодняшний день в Подмосковье действует квота в 1% для трудоустройства социально уязвимых категорий граждан на предприятиях с численностью более 100 человек. С апреля 2024 года в рамках этой системы уже трудоустроено около 300 ветеранов боевых действий. Как ранее отметил спикер Мособлдумы, секретарь Московского областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, регион последовательно реализует инициативы, направленные на профессиональную адаптацию и занятость участников СВО, в соответствии с задачами, поставленными президентом Владимиром Путиным.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.