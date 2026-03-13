В Подмосковье ветеранам СВО помогают восстанавливаться с помощью парадайвинга

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области организовал для ветеранов СВО занятия парадайвингом. Такие активности в воде помогают восстанавливаться после тяжелых ранений, сообщает пресс-служба госфонда в Telegram-канале .

Парадайвинг — погружение под воду с аквалангом. Социальные координаторы филиала фонда в Московской области взяли на вооружение данную практику.

Они организуют тренировки для ветеранов СВО. Такие занятия — эффективный способ физической реабилитации, важный шаг к восстановлению бойцов и возвращению к активной жизни. Герои с тяжелыми ранениями и инвалидностью учатся по-новому чувствовать возможности своего тела.

По водой снижается нагрузка на суставы и позвоночник, движения становятся более свободными и плавными, работают разные группы мышц. С помощью занятий можно улучшить координацию, дыхание и общую физподготовку, а также преодолеть психологические последствия травм.

Занятия проходят на базе Дворца спорта «Восток» при поддержке администрации Орехово-Зуевского городского округа и Центра ортопедии и протезирования. Проект популярен среди ветеранов СВО.

На занятия парадайвингом приезжают герои из разных муниципалитетов региона. В тренировках уже приняли участие более 20 ветеранов. Для них этот вид спорта стал частью реабилитации и важным психологическим опытом.

Ветераны СВО и их семьи могут обращаться в филиалы госфонда «Защитники Отечества» по месту жительства, чтобы получить меры соцподдержки или помощь в реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.