В Подмосковье прошли приемы участников СВО и членов их семей по юридическим вопросам

Встречи участников СВО и членов их семей по юридическим вопросам прошли на 53-х площадках местных общественных приемных партии «Единая Россия», а также на партнерских площадках.Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На базе общественной приемной Люберец депутат Мособлдумы фракции «Единой Россия» Лидия Антонова оказала помощь в вопросах начисления ветеранских льгот для военнослужащего. В ходе встречи были рассмотрены все нюансы, связанные с данными выплатами, а также даны рекомендации по дальнейшим действиям.

«За время приема удалось разобрать пять вопросов, среди них — вопросы о получении выплат и компенсаций, обеспечения социальных гарантий и другие. С просьбой об оказании помощи в приобретении лекарственных препаратов обратилась мама защитника Марина Владимировна. Участник спецоперации Николай Геннадьевич обратился за правовой помощью в оформлении документов и социальных выплат. С вдовой погибшего бойца Анной Владимировной обсудили меры поддержки и помощи членам семьи военнослужащего», — рассказала Лидия Антонова.

В общественную приемную «Единой России»в Домодедовообратились 7 заявителей. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов, депутатМихаил Каюгин и заведующий филиалом «Паритет» Московской областной коллегии адвокатов Леонид Плотников и главный инспектор отдела социальной помощи Администрации Даниля Черкашина помогали обратившимся разобраться в вопросах, которые их волновали. Жители округа просили юридически правильно оформить жалобу, заявление судебным приставам, помочь устроить ребенка в детский сад, проконсультировать по вопросам льгот, оформления бесплатного проезда и получения лекарств.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Все вопросы взяли в работу, совместно с адвокатом будем на постоянной связи с обратившимися. Обязательно окажем необходимую юридическую помощь. Один из вопросов удалось решить практически сразу — ребенка военнослужащего оформят в детский сад уже на этой недели», — рассказал Олег Жолобов.

В Пушкинском обсудили предоставление актуальной информации о правах и льготах для семей военных, проблемы и трудности, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих.

«К нам регулярно обращаются семьи добровольцев и мобилизованных с просьбой оказать различную помощь. Вместе с юристом „ГКУ Московской области Госюрбюро“ дали разъяснения по всем интересующим вопросам, а также помогли в подготовке необходимых документов. Мы понимаем, насколько трудно приходится семьям наших бойцов. Наша цель — оказать всестороннюю помощь и поддержку, чтобы они могли чувствовать нашу заботу и внимание», — прокомментировала руководитель общественной приемной «Единой России» Пушкинского Лидия Шавлинова.

В Щелкове тематический прием провел депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин совместно с социальным координатором местного отделения «Фонд защитники Отечества» Николаем Павловым и местными депутатами фракции «Единая Россия». Жители обратились с вопросами о порядке получения дополнительной меры социальной поддержки — единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельным участком, за юридической помощью в составлении искового заявления об определении порядка общения с ребенком, а также за информацией по льготам для детей и постановке в очередь на улучшение жилищных условий.

В Жуковском к депутату Совета депутатов от фракции «Единая Россия» Денису Козлову в ходе приема граждане обратились с вопросами, касающимися социальной поддержки, юридической помощи и решения бытовых проблем. Особое внимание было уделено случаю, с которым обратилась жительница города — супруга участника специальной военной операции, числящегося пропавшим без вести.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Вопрос крайне сложный, но уже подключены все необходимые службы и организации для оказания помощи и прояснения ситуации. Такие случаи не остаются без внимания, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать семьи военнослужащих, » — отметил Денис Козлов.

В Лыткарино адвокат Анна Боброва и руководитель местного Комитета семей воинов Отечества Анна Воробьева ответили на вопросы жителей о льготах по ЖКХ, единовременных выплатах при заключении контракта и получении удостоверения ветерана боевых действий.

В Ленинском городском округе в ходе приема прозвучали вопросы, касающиеся выплат и восстановления документов. Исполнительный секретарь Владимир Каширин и начальник правового Управления администрации Ленинского городского округа Оксана Чертовикова внимательно выслушали обращения жителей, предоставив им квалифицированные консультации и разъяснения по способам решения возникших проблем.

В Шатуре семьи обращались с вопросами об установлении отцовства, получения выплат семьям военнослужащих, процедуры вступления в наследство.

В Егорьевске на прием пришла супруга участника СВО с вопросом о выплатах, медицинском осмотре и образовательных льготах.

Узнать подробности о работе общественных приемных «Единой России» в Подмосковье можно по телефону Региональной общественной приемной: 8(495)106-05-50 (понедельник–пятница).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.