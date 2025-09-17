В Подмосковье прошел первый спортивный сбор ветеранов СВО

С 15 по 18 сентября 2025 года на спортивной базе «Лесная Опушка» в поселке Лужки Серпухова в рамках проекта «Герои нашего времени» состоялся первый тренировочный сбор ветеранов специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность по зрению. Организаторами мероприятия стали Общероссийское движение «Здоровое Отечество» и Паралимпийский комитет России при поддержке Всероссийской Федерации спорта слепых.

Ключевой особенностью сборов стало первое в России проведение тренировок и соревнований по стрельбе из лука для незрячих и слабовидящих спортсменов в таком формате. Ветераны также тренировались и состязались в таких дисциплинах спорта слепых, как шоудаун (настольный теннис), дзюдо, армрестлинг и биатлон.

Наставниками участников стали тренеры сборных команд России и спортсмены-паралимпийцы. Среди них ветеран специальной военной операции, частично потерявший зрение, призер чемпионата России по армрестлингу, призер Кубка России, член сборной команды России Сергей Недовизин, тренер сборной команды России и старший тренер сборной команды Республики Башкортостан по настольному теннису спорта слепых Павел Сафонов, который сам является тотально-слепым, тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых, заслуженный тренер России Алексей Копытин, тренер сборной России по стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА Наталия Поддубская и другие.

В рамках сборов состоялся дебютный мастер-класс по адаптивному боксу для ветеранов с нарушениями зрения. Мастер-класс провел чемпион мира по боксу Роман Андреев.

В заключительный день соревнований для участников сборов президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, вице-президент ПКР, президент Всероссийской Федерации спорта слепых, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга Семенова вместе с тренерами и спортсменами провели «Паралимпийский урок» с участием руководства ПКР, чемпионов-паралимпийцев и тренеров.

Завершением сбора стали финальные соревнования, победители и призеры которых получили денежные призы.

«Шаг за шагом наше Движение и Паралимпийский комитет России создают в стране условия для вовлечения наших ветеранов, наших героев в адаптивные виды спорта. Сборы в „Лесной Опушке“ с участием 24 ветеранов показали, что мы движемся в правильном направлении. В ближайшем будущем совместный календарь мероприятий и спортивных активностей расширится, поэтому ждем всех спортсменов на новых соревнованиях под эгидой проекта „Герои нашего времени“», — отметила председатель Движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

В торжественном награждении приняли участие председатель правления Движения «Здоровое Отечество», двукратный чемпион мира по боксу Раимкуль Малахбеков, президент ПКР Павел Рожков, президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и наставники спортсменов.

«С самого начала специальной военной операции Паралимпийский комитет России при поддержке партнеров организует тренировочные сборы для ветеранов. Сейчас, при поддержке движения „Здоровое Отечество“ и Всероссийской Федерации спорта слепых, мы впервые провели мероприятие для ветеранов СВО, получивших ранения и инвалидность по зрению. Особая ценность этого сбора в том, что наряду с тренировками по различным дисциплинам, его участники смогли перенять практический бытовой опыт у своих наставников — спортсменов и тренеров, которые также имеют инвалидность по зрению. Несмотря на недуги, они достигли высоких результатов в спорте и жизни. Их личный пример помогает ветеранам быстрее пройти реабилитацию и начать жить активной и полноценной жизнью», — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Ранее в мае 2025 года на спортивной базе «Лесная Опушка» состоялся первый тренировочный сбор по адаптивному боксу среди ветеранов специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. Тренировки проходили по двум дисциплинам: VR-бокс и «сила удара». Организаторами выступили Движение «Здоровое Отечество» и Паралимпийский комитет России при поддержке Федерации бокса России. Мероприятие состоялось в рамках исполнения п. 4 Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с сотрудниками и подопечными Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Пр-480 от «06» марта 2025 г.

Особое внимание в рамках проекта «Герои нашего времени» уделяется не только спортивной составляющей по адаптации участников СВО, получивших ранения, но и культурно-образовательной. Участникам сборов с тотальным поражением зрения была подарена первая тактильная книга в издательстве ГМИИ им. А. С. Пушкина про картину Каспара Давида Фридриха «Исполиновы горы».