В Павловском Посаде передали награды семьям погибших участников СВО

В Павловском Посаде 12 ноября состоялась церемония вручения государственных наград семьям погибших участников СВО. Мероприятие впервые провели в новом формате.

Награды передали по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в знак признания мужества военнослужащих.

В администрации Павлово-Посадского округа подчеркнули важность сохранения памяти о погибших. Администрация, депутаты и волонтеры выразили готовность оказывать их родным помощь и поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.