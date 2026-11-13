В Павловском Посаде передали награды семьям погибших участников СВО
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
Семьи военнослужащих, погибших при выполнении задач специальной военной операции, получили государственные награды 12 ноября в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Павловском Посаде 12 ноября состоялась церемония вручения государственных наград семьям погибших участников СВО. Мероприятие впервые провели в новом формате.
Награды передали по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в знак признания мужества военнослужащих.
В администрации Павлово-Посадского округа подчеркнули важность сохранения памяти о погибших. Администрация, депутаты и волонтеры выразили готовность оказывать их родным помощь и поддержку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.
«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.