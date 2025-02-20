В Можайске помогли бойцам СВО в военном госпитале

Утепленные чехлы сшили в Можайске для бойцов СВО в военном госпитале, сообщили в пресс-службе округа

Этот предмет необходим тем бойцам, на ногах которых установлен аппарат Илизарова. Использование таких утепленных чехлов позволит им бывать на свежем воздухе. Благотворительную помощь в закупке необходимых материалов для пошива оказала руководитель местного отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» Елена Прокутина. Дизайн образца разработали с нуля студенты и преподаватели Можайского техникума.

Изделие получилось уникальным и отвечающим всем профессиональным стандартам. Первые 30 чехлов пошили всего за одну неделю. Трудились студентки Можайского техникума по 6 часов в день. В следующую поездку в военный госпиталь в Краснознаменске вместе с гуманитарной помощью бойцам передадут и утепленные чехлы. Работа по их пошиву будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.