В Кашире прошла встреча с волонтерами, поддерживающими участников СВО

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин встретился в Каширском молодежном центре с представителями общественных организаций и волонтерами. Они оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На территории округа проживают более 500 семей участников специальной военной операции, за каждой из них закреплен куратор. Это важная, ежедневная работа, которую мы продолжаем усиливать. Поддержка участников специальной военной операции и их семей — наш безусловный приоритет. Нам помогают сильные и надежные партнеры: „Боевое братство“, Ассоциация ветеранов участников СВО, Комитет семей воинов Отечества. Сотрудничаем с волонтерскими объединениями», — отметил Роман Пичугин.

Участники встречи рассказали о добровольческой работе: как плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и отвозят ее за ленту. Руководитель муниципалитета поблагодарил волонтеров и представителей общественных организаций.

В их числе — заведующий отделением реабилитации для детей — инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 2 «Социального центра Ступинский» Ольга Вишнякова. Она рассказа, что год назад организовали пункт плетения масксетей: сходили в храм Николы Ратного к волонтерам, посмотрели, как изготовлена рама, на которую крепят основу, как ткань режут на ленты. Затем обучающий мастер-класс для сотрудников отделения провела руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева. Патриотически настроенный коллектив плетет маскировочные сети, участвует в сборе гуманитарной помощи. Любой желающий может присоединиться к добровольческой работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.