В День народного единства гуманитарный груз из Орехово-Зуева доставили в зону СВО

В День народного единства и в праздник Казанской иконы Божией Матери завершился очередной гуманитарный конвой из Орехово-Зуевского городского округа в зону проведения специальной военной операции. Команда Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа возвращается домой, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Встретились с ребятами на всех направлениях, где был и спланирован октябрьский гуманитарный маршрут. Ребята передают всем огромный привет и поздравляют всех с праздниками, а также передают слова благодарности предпринимателям, жителям и администрации Орехово-Зуевского городского округа», — отметили в Ассоциации.

Во время поездки они доставили нашим бойцам необходимый гуманитарный груз по четырем направлениям: в Курскую и Белгородскую области, а также в Сватово-Купянский и Краснолиманский районы.

В состав гумпомощи в частности вошли инженерные средства, комплектующие для FPV-дронов, квадрокоптеры различных модификаций, мотоцикл, системы связи Starlink, а также оборудование для наблюдения и подавления связи.