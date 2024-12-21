сегодня в 13:05

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и отправку рейсов после атаки БПЛА

В Международном аэропорте имени Габдуллы Тукая в Казани сняли временное на прием и отправку авиарейсов после массированной атаки украинских беспилотников, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что в условиях ограничений на запасные аэродромы были направлены пять авиарейсов, направлявшихся в столицу Татарстана.

В субботу утром украинские военнослужащие применили беспилотники «Лютый» для нападения на Казань. Предварительно, в результате атаки ВСУ пострадали 3 человека и три жилых дома. Из-за атаки дронов жители Казани укрылись на станциях метро.