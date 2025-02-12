Утром 12 февраля ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Киеве

В столице Украины прогремело около 16 взрывов в ходе утренней атаки ВС РФ

12 февраля российская армия осуществила масштабный ракетный обстрел целей в Киеве. По предварительным данным, прогремело не менее 16 взрывов, сообщает «Царьград» .

Андрей Ермак, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что удары были нанесены с помощью баллистических ракет.

В результате атаки в некоторых районах города произошло отключение электричества, а в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах вспыхнули пожары.

Кроме того, в Киевской области обстрел был осуществлен как ракетами, так и беспилотниками-камикадзе: в Бориспольском районе, где находится международный киевский аэропорт, зафиксированы падения обломков дронов.

Также поступают сообщения о серии взрывов во время воздушной тревоги в следующих городах: Сумы, Николаев, Лубны в Полтавской области, а также в Обухове и Житомире.