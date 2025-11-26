Урок мужества от защитника Отечества прошел в Истре

Участник СВО в Истре провел для молодежи «Живой урок мужества» и мастер-класс по первой помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

24 ноября в Молодежном центре «МИР» в рамках всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ состоялась значимая встреча школьников и студентов с участником специальной военной операции. Мероприятие, приуроченное к месяцу добрых дел, было направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Перед собравшимися выступил Владимир Ивочкин — не только воин, выполнявший задачи в зоне СВО, но и президент Московской областной организации ветеранов пограничной службы «Рубеж». В формате открытого диалога он рассказал учащимся о чувстве долга, истинном патриотизме и о том, что такое мужество в условиях преодоления страха и трудностей.

Особый интерес у аудитории вызвала практическая часть встречи. Владимир Ивочкин провел для ребят подробный мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, навыки которой крайне важны как в военной, так и в гражданской жизни.

В мероприятии активное участие приняли студенты Истринского педагогического колледжа, активисты «Молодой Гвардии» и Волонтеры Подмосковья муниципального округа Истра. Каждый из них получил уникальную возможность узнать из первых уст о личном опыте, мотивации и ценностях, которые движут людьми, защищающими интересы страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.