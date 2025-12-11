Уничтожены еще 3 БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили еще три вражеских беспилотника, которые держали курс на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Глава города отметил, что на месте падения обломков дронов ВСУ уже работают специалисты.

До этого силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву. Всего с 23 часов 10 декабря до 7 часов 11 декабря над российскими регионами сбили 287 беспилотников ВСУ. Из них 118 ликвидировали в Брянской области.

Из-за атаки БПЛА прошедшей ночью и утром в аэропортах Московского региона отменили, перенесли или отправили на посадку в другую воздушную гавань около 300 рейсов. Часть принял петербургский аэропорт.

