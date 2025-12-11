Силы ПВО уничтожили 3 беспилотника, летевших на Москву
Российская система ПВО снова успешно отработала по вражеским беспилотникам — уничтожены три дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков уже работают специалисты, подчеркнул глава города.
Всего с 23 часов 10 декабря до 7 часов 11 декабря над российскими регионами сбили 287 беспилотников ВСУ. Из них 118 ликвидировали в Брянской области.
Из-за атаки БПЛА прошедшей ночью и утром в аэропортах Московского региона отменили, перенесли или отправили на посадку в другую воздушную гавань около 300 рейсов. Часть принял петербургский аэропорт.
