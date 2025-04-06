Украинские беспилотники обстреляли восемь населенных пунктов под Белгородом

Киевский режим продолжает систематически обстреливать Белгородскую область. На этот раз атакам подверглись сразу восемь населенных пунктов региона, об этом в своем Telegram-канале рассказал глава области Вячеслав Гладков.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

По словам Гладкова, в селе Ржевка Шебекинского округа произошел взрыв беспилотника при контакте с землей, что привело к повреждению окон и забора соседнего дома. Еще один частный дом пострадал в Шебекине. Там выбило окна в результате атаки украинского дрона.

Сельскохозяйственный транспорт, оставленный в поле около села Белянка, также подвергся нападению беспилотника. Из-за обстрела техника получила повреждения колес и кузова.

В хуторе Вязовской Краснояружского района пострадало жилое здание — беспилотник повредил стену и выбил окна. Легковой автомобиль, находившийся на территории сельскохозяйственного предприятия в хуторе Гаевка Волоконовского района, получил повреждения кузова в результате нападения БПЛА. Также в Борисовском районе произошел инцидент — взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, проломило крышу частного дома в селе Березовка.

Во всех случаях, по словам Гладкова, обошлось без жертв среди населения.