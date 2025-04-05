Ученики школы № 7 в Дубне написали более трехсот писем для бойцов СВО

Всю неделю перед каникулами ученики школы № 7 Дубны писали письма, которые ко Дню Победы отправят бойцам в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе округа.

Писали всей школой — учащиеся с 1 по 11 класс.

«Все делается для того, чтобы наши дети помнили своих героев и росли на их подвигах», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В школе с первых дней специальной военной операции собирают гуманитарную помощь и пишут письма на передовую. За три года школьники даже получили ответы от бойцов: они хранятся в специальном уголке в классе, где изучают основы безопасности и защиты Родины. Некоторые ребята пишут письма тем, кого особенно ждут дома живыми и здоровыми. Например, пятиклассник Никита Крупнов написал своему тренеру по самбо Михаилу Карачевцеву: он сейчас находится на передовой.

«Я ему написал, чтобы он поскорее вернулся домой здоровым, невредимым, чтобы он мог спокойно поспать и не слышать звук бомб, беспилотников, не слышать звуков автоматов», — поделился школьник.

Письма уже отправили в зону спецоперации через благотворительный фонд «Батальон».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.