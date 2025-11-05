Участник программы «Герои Подмосковья»: поступить помогла стрессоустойчивость

Ветераны и бойцы СВО в Московской области могут пройти обучение в рамках программы «Герои Подмосковья», которая помогает повысить квалификацию и получить необходимый опыт для работы в органах государственной и муниципальной власти. Участник программы, младший сержант, член ассоциации ветеранов городского округа Котельники Алексей Калугин советует ветеранам и бойцам СВО не упускать возможность и проходить обучение.

«Я считаю, что если возможность принять участие выпала, ее нужно обязательно использовать в связи с тем, что есть поручение президента России (Владимира Путина – ред.) о том, что в органы власти нужно подтягивать ребят, которые уже, можно сказать, многое сделали для страны и будут дальше трудиться на ее благо. Истинные патриоты сейчас, я считаю, в полях специальной военной операции куют наше будущее. Патриоты в виде ветеранов боевых действий. Верховный главнокомандующий очень мудро поступил, что таких людей он допускает к власти. Это, опять же, некое шахматное действие с его стороны. Очень грамотное и мудрое», - сказал Калугин.

Как поступить на обучение

Чтобы обучаться по программе «Герои Подмосковья», нужно быть демобилизованным бойцом СВО с высшим образованием и иметь российское гражданство. При этом быть прописанным именно в Московской области необязательно, учиться смогут граждане из всех российских субъектов.

Военнослужащие, еще участвующие в специальной военной операции, имеют право подать заявку на участие в конкурсном отборе. В случае успешного прохождения, они будут включены в кадровый резерв для прохождения обучения после демобилизации.

О программе

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на создание кадрового резерва управленцев из числа военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Главная цель программы обучения – предоставить участникам ключевые навыки и знания, необходимые для занятия руководящих должностей как в органах государственной и муниципальной власти области, так и в коммерческих организациях.

Одногодичный курс обучения, проводящийся в комбинированном очно-заочном формате, является бесплатным для всех, кто проходит обучение. Образовательная программа включает четыре тематических раздела. В периоды между учебными модулями ветераны проходят стажировку в государственных и муниципальных организациях под кураторством опытных наставников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов СВО и даст им необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал глава региона.

